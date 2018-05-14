В Украине в понедельник начинается регистрировать на ВНО в магистратуру

Регистрация продлится до 5 июня. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, с сегодняшнего дня абитуриентов, которые в этом году поступают в магистратуру по технологии ВНО могут регистрироваться.

Это касается поступающих на специальности отраслей знаний "гуманитарные науки" (кроме специальности "филология"), "социальные и поведенческие науки", "журналистика", "право", "сфера обслуживания" и "международные отношения, - пояснили в ведомстве.

Согласно сообщению, в текущем году поступающие в магистратуру по специальностям "право" и "международное право" будут сдавать:

единый вступительный экзамен по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому);

единое вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетентностям.

Поступающие в магистратуру по специальностям отраслей знаний "гуманитарные науки" (кроме специальности "филология"), "социальные и поведенческие науки", "журналистика", "сфера обслуживания" и "международные отношения" (кроме "международное право") будут сдавать лишь единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию одного из высших учебных заведений, в котором поступающий намерен принять участие в конкурсном отборе. Результатом регистрации является получение экзаменационного листа.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 11 июля, единого вступительного испытания - 13 июля. Начало процедуры в десять часов утра, а допуск участников к пункту тестирования будет проводиться с 9:15 до 9:50, - пояснили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что орезультаты основной сессии будут размещены на информационных страницах не позднее 14 календарных дней со дня их проведения.

Прием заявлений и документов в вузы для тех, кто будет проходить тестирование по технологии ВНО, продлится со 2 июля по 26 июля.

На бюджет предоставление рекомендаций для зачисления состоится до 13 августа, а само зачисление - до полудня 20 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 февраля для абитуриентов стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году, которая продлилась до 19 марта.

Для того чтобы принять участие в ВНО будущий участник должен сформировать комплект регистрационных документов, которые ученики подают в учреждение образования где учатся. Все остальные лица направляют самостоятельно по адресу регионального центра, указанном в контрольно-информационном письме.