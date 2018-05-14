В понедельник в Украине кратковременные дожди и грозы

Синоптики сегодня ожидают кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее. Местами возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 8-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-19 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью оставит 3-9 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 12 до 18 градусов со знаком плюс.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 15-20 теплых градусов.

В центре страны в понедельник также кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 15-21 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

На юге страны также кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 18 до 23 теплых градусов.

В Крыму ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.