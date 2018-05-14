В понедельник на большей части территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность - ГосЧС

Об этом предупреждает на своем официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, которое ссылается на информацию Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности также будет сохраняться в большинстве районов, кроме восточных и центральных. Чрезвычайная пожарная опасность также ожидается в южных и северных районах Киевской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне 14 мая по всей территории страны произошло существенное понижение температуры. Вместе с тем на западе страны было жарко.