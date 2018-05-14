В Колумбии из-за наводнения эвакуировали сотни людей

В Колумбии в воскресенье, 13 мая, река Каука вышла из берегов.
После чего местные власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере 600 человек. Как сообщает издание Portafolio, на данный момент вода полностью разрушила 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.
Пострадали также дома жителей поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия, в то же время раненых и погибших пока нет, только материальный ущерб, - сообщил представитель властей Антиокии Виктор Рамирес.
Он также предположил, что причиной наводнения могло стать загрязнение туннелей строящейся ГЭС "Итуанго", которую должны ввести в действие в этом году.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе в Колумбии около столицы Боготы произошло обрушение строящегося моста, в результате чего погибли по меньшей мере десять строителей, трое получили ранения.
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