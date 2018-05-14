В Колумбии из-за наводнения эвакуировали сотни людей

После чего местные власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере 600 человек. Как сообщает издание Portafolio, на данный момент вода полностью разрушила 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.

Пострадали также дома жителей поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия, в то же время раненых и погибших пока нет, только материальный ущерб, - сообщил представитель властей Антиокии Виктор Рамирес.

Он также предположил, что причиной наводнения могло стать загрязнение туннелей строящейся ГЭС "Итуанго", которую должны ввести в действие в этом году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе в Колумбии около столицы Боготы произошло обрушение строящегося моста, в результате чего погибли по меньшей мере десять строителей, трое получили ранения.