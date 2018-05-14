10:21 14.05.2018 | Экономика | Новости
100193935:nastya

В Германии внезапно выступили против строительства "Северного потока-2"

Экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить запланированного на 15 мая начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе.

В Германии внезапно выступили против строительства

Как отмечается, Nabu запросило в Верховном административном суде Грайфсвальда постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против сооружения газопровода еще до 15 мая.

Известно, что компания Nord Stream 2 намерена, 15 мая, начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе.

Глава Nabu Лайф Миллер заявил, что компания Nord Stream 2 пытается поставить экологов перед свершившимся фактом и тем самым «попрать ногами не только защиту моря и климата, но и право экологов на предъявление исков».

В Nabu уверены, что сооружение "Северного потока-2" нанесет непоправимый ущерб хрупкой экосистеме. Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта " Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.


Поделиться
Читайте также:
 
В больнице умерла девочка, на которую упала стена в городе Доброполье Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Порошенко заверил, что новый городок на "Широком лане" откроют до конца года Данилко прокомментировал победу Израиля и поражение Украины на Евровидение - 2018 - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив