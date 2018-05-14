В Днепропетровской области заместителя лидера горсовета задержали на взятке

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Специалисты путем тщательного расследования определили, что в январе 2018 года к должностному лицу пришел руководитель одной из частных компаний по поводу получения разрешений для запуска на территории определенных земельных участков постройки своих объектов. В частности, планировалось сооружение двух торговых пунктов и газовой автозаправочной станции.

Для урегулирования данных вопросов заместитель городского головы заявил о вымогательстве о вручении ему неправомерной финансовой прибыли в размере 2500 долларов США. Его задержали правоохранители во время получения перечисленных материальных средств в его служебном помещении.

По состоянию на 14 мая 2018 года злоумышленнику выдвинуто подозрение в уголовном преступлении. Пока что ему определена мера пресечения в форме круглосуточного домашнего ареста. Длится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала судью Окружного административного суда города из-за взятки.