В Днепропетровской области заместителя лидера горсовета задержали на взятке

Прокуратура Днепропетровской области сообща с работниками Управления защиты экономики в области ДЗЭ НП Украины зафиксировали момент коррупции с участием заместителя руководителя горсовета в области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Специалисты путем тщательного расследования определили, что в январе 2018 года к должностному лицу пришел руководитель одной из частных компаний по поводу получения разрешений для запуска на территории определенных земельных участков постройки своих объектов. В частности, планировалось сооружение двух торговых пунктов и газовой автозаправочной станции.
Для урегулирования данных вопросов заместитель городского головы заявил о вымогательстве о вручении ему неправомерной финансовой прибыли в размере 2500 долларов США. Его задержали правоохранители во время получения перечисленных материальных средств в его служебном помещении.
По состоянию на 14 мая 2018 года злоумышленнику выдвинуто подозрение в уголовном преступлении. Пока что ему определена мера пресечения в форме круглосуточного домашнего ареста. Длится досудебное расследование.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала судью Окружного административного суда города из-за взятки.
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