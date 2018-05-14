В чем задача казино бонус и какими они бывают

Почему онлайн-казино стали использовать бонусы?

Заядлые любители онлайн азартных развлечений прекрасно помнят, что еще в самом начале развития индустрии, о том, что представляет собой казино бонус никто и ничего не знал. Они попросту отсутствовали как таковые. Игрок переводил определенную сумму на счет и просто использовал ее для ставок. Или же просто играл в демо-режиме, как в gidcasino.com, не рискуя своими деньгами.

В связи с увеличением количества заведений стало понятно, что выиграть конкуренцию не так уж и просто. Интернет казино стали идти на хитрости, и одной из них стали бонусы в казино, которых поначалу было мало и особой щедростью они похвастаться не могли.

Разнообразие бонусов в наши дни

Первый бонус именовался, как "приветственный". Сегодня он также известен, как "бонус" за регистрацию. Присуждался всем игрокам, которые решились на то, чтобы стать игроками того или иного заведения, а также пополнить счет. За эти действия они могли и могут получить от 50 до 200% от суммы первого депозита.

Иные бонусы онлайн казино следующие:

1. Ежедневный бонус. Каждый день на счет каждого игрока переводится небольшой бонус. По сути, он символичный. Хватит на несколько средних ставок в обычном игровом автомате;

2. Бесплатные вращения или фри-спины. Начисляются через определенный временной промежуток. К примеру, раз в неделю или месяц. Обозначают количество вращений барабанов, которые может совершить игрок, не поставив ни единой ставки. Кстати говоря, если спин принесет выигрыш, то он будет переведен на депозит;

3. КэшБэк бонус. Каждое онлайн-казино заинтересовано в том, чтобы игроки играли чаще и больше. Ведь от этого зависит их доход. Для стимулирования этого был введен КэшБэк. С его особенностями знакомые многие, кто часто отправляется на шоппинг. Такой казино бонус предоставляет возможность вернуть часть средств, проигранных за неделю или месяц. Обычно это 5-15%, но все же лучше, чем ничего;

4. Бонус за очередное пополнение счета. На такие *бонусы казино 2018 могут рассчитывать абсолютно все, кто время от времени зачисляет на свой счет деньги для игры. Он не стол щедрый, как приветственный, и составляет не более 15%.

Кто может рассчитывать на бонусы и их особенности

Приятные поощрения от виртуального заведения могут получить и новички, и профессионалы азартного дела. Для этого необходимо и достаточно соответствовать ряду параметров.

Подбирая для себя виртуальное казино, не забыть акцентировать внимание на количестве и особенностях бонусов, которые оно предполагает. Чем их больше - тем выгоднее игра.

Обладают бонусы в онлайн казино следующими особенностями:

- не подлежат выводу;

- в любой момент правила их присуждения могут подвергнуться корректировке;

- не дают гарантии успеха в предстоящей игре.

Подбирая для себя виртуальное казино, не забыть акцентировать внимание на количестве и особенностях бонусов, которые оно предполагает. Чем их больше - тем выгоднее игра.