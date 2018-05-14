10:32 14.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В больнице умерла девочка, на которую упала стена в городе Доброполье

В понедельник утром, 14 мая, в больницу умерла восьмилетняя девочка, которая пострадала в результате падения бетонной конструкции подъезда в городе Доброполье Донецкой области.

В больнице умерла девочка, на которую упала стена в городе Доброполье

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, жизни троим другим детям, которые получили незначительные травмы в результате инцидента, ничего не угрожает.

На данный момент полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Служебная халатность. Сейчас правоохранители устанавливают причины трагедии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Доброполье Донецкой области в воскресенье, 13 мая, на детей упала бетонная стена. В результате инцидента, восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы. Еще трое детей получили легкие травмы.

По данным начальника Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрия Гречишкина четверо детей играли возле подъезда. Около трех часов дня на них обвалился кусок бетонной стены. Это была боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома.


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