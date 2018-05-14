Ученые зафиксировали движение облаков Юпитера - ВИДЕО

Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года. Как сообщает Science Alert, фотографии сделаны с расстояния примерно 24 749 километров над облачными вершинами.

Снимки показывают сложные узлы и обжимки турбулентных облаков Юпитера, выбитые как орбиталь, вращающейся вокруг от Южного полюса планеты.

Доран обрабатывал изображение - сглаживая края, регулируя цвета, заполняя пробелы, - чтобы оно выглядело как целостное соединение, а не мозаика. Ейхштедт изменил изображение так, чтобы они соответствовали одной и той же точке обзора. Это позволило ему напрямую сравнить их, точнее измерить изменения в облаках. Затем он смоделировал движение отдельных пикселей, чтобы создать анимацию того, как облака попали из точки A в точку B.

Ейхштедт отметил, что эта анимация является скорее доказательством концепции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ученые опубликовали снимок знаменитой Большого красного пятна Юпитера с окружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno с помощью камеры JunoCam.