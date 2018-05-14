15:22 14.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд перенес рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей Савченко

Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей нардепа Надежды Савченко.

Суд перенес рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей Савченко

Согласно заявлению судьи, рассмотрение дела Савченко продолжиться 15 мая.

По решению высшего органа правосудия принимается отказ от адвоката Шадрина. Таким образом, ходатайства по делу Савченко перенесли на завтра 15 мая на 10 утра.

При этом, адвокат Ткач просила время для ознакомления с материалами.

"У меня не было возможности провести конфиденциальное свидание с Савченко. Поэтому я прошу предоставить мне время для ознакомления с материалами и общения с Савченко", - сказала адвокат Нина Ткач.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Шевченковский районный суд в столице запустил рассмотрение ходатайства об увеличении срока меры пресечения в форме содержания под стражей в сторону народного депутата Украин Надежды Савченко.


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