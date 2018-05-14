21:32 14.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура открыла уголовное дело по факту аварии в Беларуси

Прокуратура Сумской области открыла уголовное дело по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей.

Прокуратура открыла уголовное дело по факту аварии в Беларуси

В результате таких действий дети попали в аварии в Беларуси. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, по итогам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато расследование.

Уголовное дело открыли по статье Уголовного кодекса Украины - Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия.

Установлено, что группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Около семи часов утра 13 мая на 54 километре автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи села Мартынюки, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы.

Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, - напомнили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Беларусь выехал транспорт для доставки в Украину тела мальчика, погибшего в ДТП в Беларуси. ДТП с украинскими детьми в Беларуси произошло утром 13 мая 2018. Водитель украинского микроавтобуса "Рено Мастер" совершил столкновение с погрузчиком "Амкодор". В результате аварии погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении. Также сообщалось о шести пострадавших в ДТП.


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