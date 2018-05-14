Под Овручем контрабандисты выбросили из окна поезда 800 пачек сигарет - ФОТО

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пограничники Житомирского отряда получили от участкового инспектора отдела "Овруч" данные о возможной контрабанде. По данным правоохранителей злоумышленники ехали в поезде "Санкт-Петербург - Кишинев".

Накануне неподалеку железнодорожного пути полиция обнаружила автомобиль "ВАЗ", в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки, заполненные сигаретами белорусского производства.

За рулем транспортного средства был украинец, 30-летний житель Овручского района. Он должен был подобрать выброшенные сигареты.

Автомобиль и изъятые контрабандные сигареты были переданы сотрудникам Государственной фискальной службы Украины. Водителю инкриминируют незаконное транспортирование с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во Львове разоблачили главного инспектора регионального управления Гоструда. Чиновник попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-центр СБУ, такую сумму он требовал от частного предпринимателя, который "ненадлежащим образом оформил на работу нескольких работников.