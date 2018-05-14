По поводу смерти шахтера в Донецкой области открыто уголовное производство

По факту смерти горного рабочего из отдела шахтного транспорта Исаева Сергея на угольном предприятии в Донецкой области начато уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Следователи выяснили, что 30-летний сотрудник шахты "Центральная" государственного предприятия "Мирноградвугилля", пребывая на рабочем месте глубиною в 622 м, сорвался и одержал повреждения несовместимые с жизнью.
По предварительным данным, погибший забрался в шахту около 10 часов 15 минут 14 мая, но случился обвал горной массы, который и спровоцировал срыв мужчины с шахтерского крепления. Работник сорвался в камеру опрокида. Когда удалось достать его, то признаки жизни обнаружить не удалось, и медики констатировали смерть.
Информацию по данному происшествию зафиксировали в ЕРДР по уголовной статье за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Сотрудники Мирноградського отделения полиции ГУНП в Донецкой области будут заниматься досудебным расследованием. Процессуальное руководство выполняет Красноармейская местная прокуратура. Длится следствие, в ходе которого планируют определить все детали смертельного случая.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 14 мая зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом на шахте "Центральная" ГП "Мирноградвугилля" Донецкой области, по итогам которого не удалось спасти жизнь одного горного рабочего из отдела шахтного транспорта.
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