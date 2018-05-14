На Луганщине депутату горсовета подбросили отрезанную баранью голову - ФОТО

Задержанного подозревают в том, что именно он подбросил пакет с отрезанной бараньей головой в машину местного депутата и активиста. Как сообщила в воскресенье, 13 мая, глава отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый.

Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснил, что никаких преступных намерений не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить.

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности, - рассказала Погукай.

Вместе с тем в полиции не назвали имя и должность пострадавшего, при этом местные СМИ сообщали, что баранью голову подбросили депутату Рубежанского городского совета Валерию Харчуку.

На сайте совета он фигурирует как внепартийный, однако является членом фракции "Оппозиционного блока".

Правоохранители установили, что задержанный накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной из шашлычных, где мужчина и взял отрезанную голову барана. До того, как подбросить ее в машину, он в состоянии алкогольного опьянения бегал по улицам Северодонецка и пугал головой девушек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сессии Никопольского горсовета произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.