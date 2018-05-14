На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, воскресенье, 13 мая, российские наемные войска продолжили нарушать режим прекращения огня.
На протяжении суток российские оккупационный войска 63 раза открывали огонь по нашим позициям. Из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.
В результате боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба
ООС, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения.
На протяжении прошлых суток на Луганском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, на Донецком - в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.
Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино.
В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.
Напомним, с начала суток, воскресенья, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения.
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