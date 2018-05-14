На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

На протяжении суток российские оккупационный войска 63 раза открывали огонь по нашим позициям. Из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

В результате боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба

ООС, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения.

На протяжении прошлых суток на Луганском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, на Донецком - в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Напомним, с начала суток, воскресенья, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения.