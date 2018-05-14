Как быстро изучить что угодно и повысить квалификацию: рекомендации Шона Кима

Ученым так и не удалось вывести формулу мгновенного запоминания информации, но создатель компании Rype успешный предприниматель Шон Ким может дать несколько важных советов. Они могут помочь практически любому человеку, если конечно же у вас есть на это свободное время. Люди, которые не могут заставить себя учиться нанимают себе тренеров/репетиторов, либо же если нужно повысить квалификацию просто покупают диплом. Оправдано ли это, покажет время - но давайте вернемся к Шону Киму.

1. Не изобретайте велосипед

В век стремительного развития технологий, когда можно найти любую информацию за несколько секунд, многие думают, что и изучить новую дисциплину можно самостоятельно. Да, это возможно, но тут вопрос уже во времени и приложенных силах.

Вы можете потратить месяцы и годы на освоение навыка, а потом понять, что есть простые механизмы, по которым можно научить этому других за гораздо более короткое время. Итог – если вы хотите быстро и качественно освоить новые знания, доверьтесь тому, кто в этом профессионал. Известный литератор Карел Чапек писал: "Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них - поручить это дело садовнику".

2. Разделите навык на части

Все помнят принцип Парето? Он прост: "20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата". Ваша задача заключается в том, чтобы в первую очередь освоить именно ключевые принципы нужного вам мастерства.

Допустим, вы хотите выучить английский. Если вы возьмете словарь и начнете по порядку разучивать слова – толку от этого будет немного. Любой преподаватель скажет, что в первую очередь вам нужно выучить самые часто употребляемые из них, тогда понимать иностранную речь и говорить на новом языке получится в разы быстрее.

3. Откажитесь от многозадачности

Одна из проблем современного человека – частый переход с одного дела на другое. Даже после обычной проверки почты и пятиминутного посещения социальной сети вам уже труднее будет снова вернуться к работе (согласно исследованиям, на это требуется порядка 25 минут).

Даже если вы отвлекаетесь на дела, которые касаются непосредственно вашей конечной цели, все равно могут возникнуть трудности. Допустим, в обучении игре на гитаре вы выбрали несколько базовых аккордов, которые нужно выучить в первую очередь, но вдруг решили отвлечься на баррэ. Не стоит переходить к новой задаче, пока не решены текущие.

4. Постоянное повторение на практике

Этот совет может показаться не очень привлекательным, но без постоянного повторения изученного материала на практике у вас не получится овладеть новым навыком.

Та самая "база" должна быть не просто изучена, но доведена до автоматизма. Только постоянные тренировки дают нужный результат, неважно, идет речь об иностранных языках, программировании или приготовлении борща. Как писал Жан-Жак Руссо, "час работы научит больше, чем день объяснения".

5. Добивайтесь обратной связи с самого начала

Мало практиковаться просто ради того, чтобы овладеть навыком. Отличным примером может служить история успеха группы "Битлз". Свою музыкальную карьеру они начинали в маленьких барах, выступая перед аудиторией каждый день по восемь часов. Да, в то время на них почти никто не обращал внимания, но они сразу практиковали живые выступления и, главное, получали мгновенный отклик зрителей, сразу реагировали на критику, делая концерты все лучше.

За четыре года они отыграли более 1200 концертов и вышли на мировой уровень. К слову, большинство групп не дают такого количества живых выступлений за всю карьеру.

Именно поэтому в компании Шона Кима, специализирующейся на быстром обучении иностранным языкам, занятия сразу проходят с носителем языка, даже при минимальном словарном запасе человек уже пытается участвовать в беседах.

6. Не останавливайтесь

Почему так много людей, прилагая огромные усилия, все-таки не достигают успеха? На этот вопрос отвечает американский предприниматель Сет Годин, указывая на такое явление, как "яма".

После первых успехов многие останавливаются по ряду причин. Нехватка времени, денег, потеря интереса – все это приводит к тому, что человек попадает в «яму» и, если не приложит усилий, прекратит развитие и не добьется поставленных целей. Психологи также отмечают периоды спада, когда проходит эйфория от первых достижений и только упорство и трудолюбие могут заставить человека двигаться дальше и преодолеть возникшие трудности.