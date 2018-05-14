Итальянский лоукостер будет осуществлять полеты из Львова в июне

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается, из Львова в Рим авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова — в 13:30, из Рима — в 16:50. Время в пути — чуть больше двух часов.

При этом, из Львова в Милан авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону будет от 49 евро. Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа — 15, 20 или 25 килограммов каждое, стоимостью от 10 евро за одно место.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины. Директор Ryanair Майкл О’Лири считает, что эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков.