Итальянский лоукостер будет осуществлять полеты из Львова в июне

Итальянская компания Ernest Airlines намерена осуществлять авиарейсы Рим — Львов и Милан — Львов с 22 июня.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается, из Львова в Рим авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова — в 13:30, из Рима — в 16:50. Время в пути — чуть больше двух часов.
При этом, из Львова в Милан авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билетов в одну сторону будет от 49 евро. Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа — 15, 20 или 25 килограммов каждое, стоимостью от 10 евро за одно место.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины. Директор Ryanair Майкл О’Лири считает, что эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков.
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