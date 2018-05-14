Эксклюзив: Украинские стартапы соответсвуют мировым трендам, – Михалюк

"Стартап — это только что созданная компания, часто даже еще не зарегистрирована юридически. Его основной целью является создание чего-то принципиально нового. Стартап – это всегда об изменении мира. Как мир сделать лучше, безопаснее, интереснее, красивее и т.д. Стартап это всегда новые идеи, а если идеи старые, то измененные при помощи новых технологий и в этом его главное отличие от бизнеса. Бизнес – это реализация того, что уже есть", — заявила Л.Михалюк.

Эксперт отметила, что украинские современные тренды стартапов не особо отличаются от мировых. Это стартапы в сфере финансов, медицины, робототехники, образования и электронной коммерции, говорит Лилия, но уточняет, что на первое место в мире, охваченном диджиталом, выйдут стартапы, связанные с месседжингом и социальными сетями.

"В связи с глобальной диджитализацией нашей жизни и всех ее сфер, стартапы, связанные с интернет-коммуникацией в социальных сетях выходят на первый план. Половина населения планеты имеет доступ в интернет. 2,5 миллиарда жителей имеют смартфоны и используют их как средство социальной коммуникации. Поэтому стартапы, связанные с социальными сетями и мессенджерами будут развиваться", — отметила Лилия Михалюк.