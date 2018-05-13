01:00 13.05.2018 | Общество | Новости
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В Бангладеше провели испытательный запуск Falcon-9 - ВИДЕО

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX совершила успешный взлет с космической площадки в Бангладеше. Об этом передает официальный сайт космической компании.

В Бангладеше провели испытательный запуск Falcon-9 - ВИДЕО

Специалисты запланировали доставить спутник на орбиту Земли под названием "Бангабанду-1". Спустя минуту после запуска от центрального модуля отделилась капсула, которая приземлилась где-то в Атлантическом океане. Повторный запуск аналоговой ракеты-носителя запланирован на конец июня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская космическая компания  NASA запустило очередную ракету на орбиту Марса. Новый проект будет направлен на изучение внутренней части планеты, измеряя ее тепловую мощность и слушая звуки, которые являются результатом сейсмических событий, подобным землетрясениям на Земле. Ракетоноситель достигнет планеты через 8 месяцев.


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