В Бангладеше провели испытательный запуск Falcon-9 - ВИДЕО

Специалисты запланировали доставить спутник на орбиту Земли под названием "Бангабанду-1". Спустя минуту после запуска от центрального модуля отделилась капсула, которая приземлилась где-то в Атлантическом океане. Повторный запуск аналоговой ракеты-носителя запланирован на конец июня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская космическая компания NASA запустило очередную ракету на орбиту Марса. Новый проект будет направлен на изучение внутренней части планеты, измеряя ее тепловую мощность и слушая звуки, которые являются результатом сейсмических событий, подобным землетрясениям на Земле. Ракетоноситель достигнет планеты через 8 месяцев.