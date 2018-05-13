13:51 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2017 году звание "Мать-героиня" получили 147 тыс украинок

В прошлом году 1 547 женщинам было присвоено почетное звание "Мать-героиня". Об этом передает пресс-служба Министерства социальной политики.

В 2017 году звание

Сообщается, что  с2004 года Законом Украины ”О государственных наградах Украины“ почетное звание "Мать-героиня" было присвоено 147 308 многодетным матерям. В текущем году президентского указа о вручении престижных званий покамест нет. За 2017 год ни одна украинка не была лишена этого звания. Его могут лишить только в случае совершения тяжкого преступления или отдельных инцидентов, заранее предусмотренных украинским законодательством.

Стоит отметить, что  звание "Мать-героиня" присуждается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. В это число также могут входить и дети, усыновленные из детских домов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 13 мая сыновья и дочери поздравляют своих мам с международным праздником Дня Матери.


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