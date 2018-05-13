04:00 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина продолжит осваивать поверхность Антарктиды

Украина совместно с полярными исследователями Франции, Турции и Норвегии будет продолжать заниматься научными исследованиями в Антарктиде. Об этом передает пресс-служба МОН.

Украина продолжит осваивать поверхность Антарктиды

Сообщается, что совместное сотрудничество Украины с межднародными партнерами предусмотрено в пределах 41-го совещания Договора об Антарктике, который продлится 12-18 мая в Буэнос-Айресе в Аргентине. В частности, в 2017-2018 годах украинским полярникам удалось принять участие в экспедиции, проводившей исследования на американской антарктической станции "Палмер".

Отдельный проект запланирован с французскими арктическими исследователями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно плавательное средство в виде российской атомной электростанции " Академик Ломоносов", которую исследователи называют "плавучий Чернобыль", запустила свой путь к арктическому портовому пункту Певек. 


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