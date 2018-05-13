05:00 13.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подала очередной судебный иск против России

СБУ передала доказательства обстрела российскими войсками Мариуполя в 2014 году в Международный суд ООН в Гааге. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украина подала очередной судебный иск против России

Сообщается, что все собранные доказательства составляют целый комплекс документов, подтверждающих массовый артобстрел города Мариуполя со стороны российской границы. Кроме того, в Службе безопасности также анонсировали подготовку дела по делу артиллерийского обстрела города Краматорск весной 2014 года. 

Судебное разбирательство может затянуться на долгие годы, но оставить виновника смерти множества людей безнаказанным даже с моральной точки зрения просто недопустимо.

Напомним, что еще  7 мая этого года СБУ провела брифинг, на котором предоставила информацию о непосредственном участии в организации и самом обстреле микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины за предотвращение массовых терактов.


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