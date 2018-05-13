11:57 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в мире отмечается международный День Матери - что нам известно об этой дате

Сегодня, 13 мая сыновья и дочери поздравляют своих мам с международным праздником Дня Матери. Редакция "УРА-Информ" от всего сердца поздравляет всех с Днем Матери. Желаем вам и вашим мамочкам крепкого здоровья, много любви и много улыбок в жизни. Любите и радуйте своих мамочек.

Сегодня в мире отмечается международный День Матери - что нам известно об этой дате

Мама - первое слово, главное слово в нашей судьбе. 

Впервые установлено официально Конгрессом США 8 мая 1914. После Первой мировой войны. Первыми странами, которые начали отмечать у себя в календаре эту дату были Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии. В Украине этот праздник распространился с 200 года, когда по указу Президента Украины "О Дне матери" от 10 мая 1999 № 489/99 была официально закреплена в календаре эта дата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине 8 мая отметили  День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне.  


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