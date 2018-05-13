16:12 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские наемники начали обстреливать позиции ВСУ реактивными ракетами - ФОТО

Пророссийские бандформирования начали применять новейшие реактивные снаряды против украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

Российские наемники начали обстреливать позиции ВСУ реактивными ракетами - ФОТО

Сообщается, что бойцы Военно-морских сил, которые держат позиции вблизи Мариуполя, наткнулись на осколочные остатки снарядов с необычным наполнением. Фугасные снаряды были наполнены металлической шрапнелью, но при разрыве оставили огромные разрывные воронки, которые ранее не были замечены ВСУ на этом направлении. 

"Все обломки, после этого обстрела военнослужащие отдали в специализированную лабораторию для проведения соответствующих экспертиз", - говорится в официальном уведомлении ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 73 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.


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