Польшей прокатились оппозиционные акции протестов

Шествия в поддержку проевропейского курса было организовано представителями "Гражданской платформы", "новочестных" и "Комитета защита демократии". Марш прошел по центру столицы и направился к зданию польского Сейма. Затем демонстранты отправятся к центральной площади перед Королевским замком. Митингующие недовольны тем, что правительство в последнее время склонно отдаляться от европейских и демократических стандартов.

По предварительной информации, в акции приняло участие 12 000 человек, но представители столичной ратуши говорят, что на улицы Варшавы вышли не менее 90 000 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на площади Виктория в Бухаресте люди протестуют против антиевропейской политики правящей коалиции.