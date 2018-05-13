Польшей прокатились оппозиционные акции протестов

Варшаве состоялся многотысячный Марш свободы в поддержку действующей парламентской оппозиции. Об этом передает Польское радио.
Шествия в поддержку проевропейского курса было организовано представителями "Гражданской платформы", "новочестных" и "Комитета защита демократии". Марш прошел по центру столицы и направился к зданию польского Сейма. Затем демонстранты отправятся к центральной площади перед Королевским замком. Митингующие недовольны тем, что правительство в последнее время склонно отдаляться от европейских и демократических стандартов.
По предварительной информации, в акции приняло участие 12 000 человек, но представители столичной ратуши говорят, что на улицы Варшавы вышли не менее 90 000 человек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на площади Виктория в Бухаресте люди протестуют против антиевропейской политики правящей коалиции.
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