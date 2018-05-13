По Румынии прокатились проевропейские демонстрации

Согласно информации источника, активисты недовальны антиевропейским курсом правящей коалиции PSD-ALDE, обвиняя ее в игнорировании исполнения предвыборных обещаний. Люди недовольны тем, что правительство в последнее время склонно отдаляться от европейских и демократических стандартов. Это превращает действующий режим в порядок, комфортный для отдельных лиц, приследующих в депутатских креслах собственные цели.

Добавим, что организаторы акции не собираются прекращать свои демонстрации как минимум до понеделька. Митинги запланированы в остальной части страны, в таких городах, как Констанца, Брашов, Сибиу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции прошла очередная волна забастовок железнодорожников против новой правительственной реформы.