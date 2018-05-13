03:00 13.05.2018 | Общество | Новости
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NASA готовится отправить на Марс очередной космо-модуль

Американское аэрокосмическое агентство NASA планируют направить на Марс специальный вертолетный модуль, который будет изучать атмосферу планеты. Об этом передает официальный сайт организации.

NASA готовится отправить на Марс очередной космо-модуль

Модуль под названием Mars Helicopter будет сконструирован таким образом, чтобы выдерживать гравитационное напряжения в атмосфере Марса.  Вес вертолета составит порядка 1,8 кг, а размер будет немногим больше бейсбольного мяча.

Находится на поверхности Марса, для вертолета будет эквивалентом земных 30 км высоты. Для этого инженеры разработали специальный двигатель, способный вращать лопасти модуля до 3 тыс оборотов в минуту.

Напомним, что руководство NASA заявило о начале строительства обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) в 2019 году, которую в 2025 году хотят отправить на орбиту Луны. Станция пригодиться космонавтам, которые будут осуществлять полеты на Марс. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно астронавты NASA решили прекратить проект лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисков водорода, кислорода и воды. 


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