NASA готовится отправить на Марс очередной космо-модуль

Модуль под названием Mars Helicopter будет сконструирован таким образом, чтобы выдерживать гравитационное напряжения в атмосфере Марса. Вес вертолета составит порядка 1,8 кг, а размер будет немногим больше бейсбольного мяча.

Находится на поверхности Марса, для вертолета будет эквивалентом земных 30 км высоты. Для этого инженеры разработали специальный двигатель, способный вращать лопасти модуля до 3 тыс оборотов в минуту.

Напомним, что руководство NASA заявило о начале строительства обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) в 2019 году, которую в 2025 году хотят отправить на орбиту Луны. Станция пригодиться космонавтам, которые будут осуществлять полеты на Марс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно астронавты NASA решили прекратить проект лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисков водорода, кислорода и воды.