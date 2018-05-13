06:00 13.05.2018 | Политика | Новости
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КНДР назвала точную дату ликвидации полигонов для ядерных испытаний

Северная Корея запланировала ликвидацию ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая. Об этом передает Reuters.

КНДР назвала точную дату ликвидации полигонов для ядерных испытаний

Сообщается, что полный демонтаж полигона будет происходить в несколько этапов. Во-первых, это обрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны. Во-вторых, это полное переведение всех сотрудников, задействованных в разработке ядерного оружия, на работы в любой другой гражданской сфере инженерии. 

Все оставшиеся оборудования будет законсервировано или уничтожено. 

Напомним, что северокорейский чучхе пообещал не просто закрыть полигон, но и пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы следить за закрытием ядерного полигона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение закрыть полигон Пхунгери.


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