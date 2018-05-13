13:18 13.05.2018 | Общество | Новости
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Китай спустил на воду новую модель авианосца

В городе Далянь на воду спустили второй в национальной промышленности авианосец проекта 001А. Об этом передает Синьхуа.

Китай спустил на воду новую модель авианосца

Таким образом, это будет второй, но более модернизированный и современный корабль-авианосец в ВМС Народно-освободительной армии Китая. Корабль весит около 70 тыс тонн. Китайские инженеры скопировали корпус модели судна с авианосца "Ляонин", который был выполнен на базе переработанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". В Пекине этот авианосец признали дефектным.

Кроме того, в КНР продолжается строительство третьей модели авианосца, оснащенной  электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", отреагировав на наращивание Китаем военного потенциала в регионе, Комитет по вопросам обороны Либерально-демократической партии Японии, которая в настоящее время находится у власти, заявил о создании собственного  авианосца


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