Китай спустил на воду новую модель авианосца

Таким образом, это будет второй, но более модернизированный и современный корабль-авианосец в ВМС Народно-освободительной армии Китая. Корабль весит около 70 тыс тонн. Китайские инженеры скопировали корпус модели судна с авианосца "Ляонин", который был выполнен на базе переработанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". В Пекине этот авианосец признали дефектным.

Кроме того, в КНР продолжается строительство третьей модели авианосца, оснащенной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", отреагировав на наращивание Китаем военного потенциала в регионе, Комитет по вопросам обороны Либерально-демократической партии Японии, которая в настоящее время находится у власти, заявил о создании собственного авианосца