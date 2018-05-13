10:38 13.05.2018 | Общество | Новости
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Финал Евровидения-2018 - как это было - ВИДЕО

В финале 63-го песенного конкурса Евровидение-2018 победила представительница Израиля Нетта Барзилай, которая сумела набрать 373 балла. Об этом передает официальный сайт песенного конкурса.

Финал Евровидения-2018 - как это было - ВИДЕО

В финал конкурса попали представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии ( Саара Аалто), Ирландии (Райан О’Шонесси), Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon).

Не впечатлил судей украинский исполнитель Melovin, который по результатам голосования занял последнее место, голосование же зрителей переместило его на 7 строчку. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", букмекеры советовали ставить болельщикам ставить на победу представительницы Кипра Элени Фурейри в международном песенном конкурсе  Евровидение-2018


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