Финал Евровидения-2018 - как это было - ВИДЕО

В финал конкурса попали представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии ( Саара Аалто), Ирландии (Райан О’Шонесси), Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon).

Не впечатлил судей украинский исполнитель Melovin, который по результатам голосования занял последнее место, голосование же зрителей переместило его на 7 строчку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", букмекеры советовали ставить болельщикам ставить на победу представительницы Кипра Элени Фурейри в международном песенном конкурсе Евровидение-2018.