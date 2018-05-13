Boston Dynamics впервые показала первую в мире роботизированную собаку - ВИДЕО

Серия роботизированных собак модели SpotMini поступит на американские рынки уже в начале 2019 года. Разработчики необычной технологической новинки на презентации поделились своими впечатлениями и деталями работы своего творения.

SpotMini весит 66 фунтов и может работать на одном заряде до 90 минут, его цена явно будет превышать 1 тыс долларов, однако точный прайс покамест не называется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас.