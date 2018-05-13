Американские беспилотники продолжают помогать патрулировать украинские границы

Самолет проводил полет в воздушном пространстве Харьковской области.Около 07:15 утра Global Hawk вылетел с базы и в 10:18 получил сигнал возвращаться на исходные позиции на авиационную базу ​​НАТО Сигонелла в Италии.

Отметим, что RQ-4 выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Его размах крыльев составляет около 35 метрам, длина - 13, 3 метрам, а взлетная масса приближается к 15 тонн. Стоимость единицы оценивается в 140 000 000 долларов, час полета стоит 31 000 долларов. Украина не рассматривает вариант закупки такого дорогостоящего вооружения. Использование отечественных БПЛА в достаточной мере эффективно в теперешних условиях войны на Донбассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B пролетел в разведывательных целях Крыма и на Донбассе.