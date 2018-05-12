16:48 12.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все больше украинцев убеждаются в преимуществах использования биометрического паспорта

Впервые с июня 2017 года отметка украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом перевалила за 500 тыс человек. Об этом передает в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Все больше украинцев убеждаются в преимуществах использования биометрического паспорта

Глава государства поздравил украинцев с успехами в реализации всех преимуществ безвизового режима. Украинские граждане могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью или по семейным делам на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года. Однако, эти ограничения будут действовать до 2022 года, затем планируется полная имплиментация соглашения, позволяющая безлимитный режим пересечения европейских границ для наших граждан.

Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", очередей на оформление биометрического паспорта стало намного меньше: ажиотаж спал.


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