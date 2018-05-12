Все больше украинцев убеждаются в преимуществах использования биометрического паспорта

Глава государства поздравил украинцев с успехами в реализации всех преимуществ безвизового режима. Украинские граждане могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью или по семейным делам на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года. Однако, эти ограничения будут действовать до 2022 года, затем планируется полная имплиментация соглашения, позволяющая безлимитный режим пересечения европейских границ для наших граждан.

Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", очередей на оформление биометрического паспорта стало намного меньше: ажиотаж спал.