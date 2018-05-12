В Украине продолжает сохраняться жаркая погода

На западе страны жарко в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях солнечно, температура воздуха днем прогреется до плюс 25-27 градусов.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки 20-22 градуса с плюсом.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 25-26 выше нуля..Ветер северо-восточный, 5-12 метров в секунду, осадков не ожидается. Температура воды в Черном море - 13-14 с плюсом, в Азовском море - до плюс 13.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 21-26 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня до плюс 20 максимум, в области ожидаются небольшие дождевые осадки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные погоду на большей части территории страны начнет влиять поле повышенного атмосферного давления.