22:00 12.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине практически не осталось санаториев

В период с 2016 по 2017 год в стране уменьшилось количество санаториев на 2,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В Украине практически не осталось санаториев

На сегодняшний день в стране остается всего лишь 284 учреждения санаторного типа, все они практически не получают финансирования от государства. Кроме того, пансионатов отдыха также стало меньше на 8,2 процента - до 67 единиц. Постоянными посетителями пансионатов в основном являются госслужащие, получающие дотационные путевки.

А вот детских учреждений оздоровления и отдыха стало больше на 0,7 процентов. Сейчас их количество составляет 9 тыс. 745 единиц. 

Все больше украинских граждан начинают выбирать более экономичные, но не менее интересные вариации отдыха на территории Украины. Особенно это касается запада Украины, где в этом году туристическая активность на горнолыжных курортах превышала обычную норму. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", только 120 тыс украинцев в 2017 году смогли себе позволить отдых на зарубежных курортах


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