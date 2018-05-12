В Украине практически не осталось санаториев

На сегодняшний день в стране остается всего лишь 284 учреждения санаторного типа, все они практически не получают финансирования от государства. Кроме того, пансионатов отдыха также стало меньше на 8,2 процента - до 67 единиц. Постоянными посетителями пансионатов в основном являются госслужащие, получающие дотационные путевки.

А вот детских учреждений оздоровления и отдыха стало больше на 0,7 процентов. Сейчас их количество составляет 9 тыс. 745 единиц.

Все больше украинских граждан начинают выбирать более экономичные, но не менее интересные вариации отдыха на территории Украины. Особенно это касается запада Украины, где в этом году туристическая активность на горнолыжных курортах превышала обычную норму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", только 120 тыс украинцев в 2017 году смогли себе позволить отдых на зарубежных курортах.