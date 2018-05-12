В Тбилиси произошли столкновения горожан с полицией

Сообщается, что полиция получила уведомление о сбыте в клубах Бассиани и Галере наркотических средств. С целью выявления фактов реализации психотропных веществ было решено провести внеочередную проверку. В ходе операции было задержано 8 наркодиллеров, всем им грозят уголовные сроки.

Обыски и налеты правоохранителей спровоцировали горожан выйти под здание грузинского парламенте, где и произошли массовые столкновения.

В результате потасовки пострадало около 60 человек. Люди называют нынешнюю политику правительства в отношении наркотиков неэффективной, приводящей лишь к возобновлению торговли наркотиками через другие каналы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Армении активисты вышли на улицы с протестами требуя отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна.