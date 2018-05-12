В Таиланде в небо запустили огромного ракетного змея - ВИДЕО
В Таиланде открылся ежегодный фестиваль ракет. Об этом передает Vietnamplus.
Тайцы называют этот праздник Bang Fai. Во время празднования обязательно каждый гражданин должен запустить в небо ракету, ибо это символизирует ранний приход дождей. В этом году организаторы смастерили огромного ракетного змея, которого в небо поднимали 50 человек.
Кроме того, туристы и посетители имеют возможность присоединиться ко многим мероприятиям, например, традиционного танцевального парада, ярмарки продуктов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двадцать рабочих из Мьянмы погибли в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу.
Генеральный директор концерна Павел Букин поведал, что соглашение на поставку партия танков Оплот-Т успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд.Таким образом, вскоре следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.