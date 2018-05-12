04:00 12.05.2018 | Общество | Новости
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В Таиланде в небо запустили огромного ракетного змея - ВИДЕО

В Таиланде открылся ежегодный фестиваль ракет. Об этом передает Vietnamplus.

В Таиланде в небо запустили огромного ракетного змея - ВИДЕО

Тайцы называют этот праздник Bang Fai. Во время празднования обязательно каждый гражданин должен запустить в небо ракету, ибо это символизирует ранний приход дождей. В этом году организаторы смастерили огромного ракетного змея, которого в небо поднимали 50 человек.

Кроме того, туристы и посетители имеют возможность присоединиться ко многим мероприятиям, например, традиционного танцевального парада, ярмарки продуктов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двадцать рабочих из Мьянмы погибли в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу. 


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