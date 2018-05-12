06:00 12.05.2018 | Общество | Новости
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В Казахстане мужчина исполнил невероятный силовой номер

Силач из Казахстана Сергей Цырульников на своей спине протащил поезд весом в 180 тонн. Об этом передает Sputnik Казахстан.

В Казахстане мужчина исполнил невероятный силовой номер

Тяжеловес готовился к выполнению сложного и опасного трюка несколько месяцев. Для этого он сам оценивал и проводил технический ремонт локомотива серии ЧМЭ-3. При помози каната силач протянул тепловоз на расстояние в 200 метров, зафиксировав новый национальный рекорд. 

Сам Цырульников называет себя продолжателем культуры "аруахов" - сильных и мужественных воинов степи, которые обучали этому искусству молодежь для противостояния вызовав сложных климатических условий региона. 

Стоит отметить, что Сергей Цырульников в Казахстане фигура известная. Он четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам. Как и его деды и прадеды, он продолжает древние традиции казахских палуанов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области установили новый рекорд Украины, высадив самую длинную липовую аллею за всю историю государственной независимости.


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