В Казахстане мужчина исполнил невероятный силовой номер

Тяжеловес готовился к выполнению сложного и опасного трюка несколько месяцев. Для этого он сам оценивал и проводил технический ремонт локомотива серии ЧМЭ-3. При помози каната силач протянул тепловоз на расстояние в 200 метров, зафиксировав новый национальный рекорд.

Сам Цырульников называет себя продолжателем культуры "аруахов" - сильных и мужественных воинов степи, которые обучали этому искусству молодежь для противостояния вызовав сложных климатических условий региона.

Стоит отметить, что Сергей Цырульников в Казахстане фигура известная. Он четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам. Как и его деды и прадеды, он продолжает древние традиции казахских палуанов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области установили новый рекорд Украины, высадив самую длинную липовую аллею за всю историю государственной независимости.