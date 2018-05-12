В Иране украинца готовят к смертной казни

Так, на официальном сайте Президента Украины появилась соответствующая петиция, в которой неравнодушные граждане призывают проголосовать за смягчение приговора Новичкому. Автор петиции просит президента и сотрудников отечественного МИДа заняться вопросом изучения легитимности иранского судопроизводства, дабы защитить украинца от ложного приговора.

На данный момент Андрей находится в тюрьме Эвин в Тегеране

Напомним, что Новичкова обвиняют в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Саудовской Аравии в течение 2018 года казнили 48 человек за преступления, связанные с наркотиками, однако никак не касающихся насилия.