10:32 12.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам советуют воздержаться от туристических поездок в Индонезию

Министерство иностранных дел Украины просит отечественных туристов быть очень внимательными во время посещения курортных островов в Индонезии. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинцам советуют воздержаться от туристических поездок в Индонезию

Сотрудники МИДа рекомендуют проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения восточной Явы, где сейчас активно извергается вулкан Мерапи. Украинским туристам также стоит внимательно следить за расписанием движения авиационного транспорта, которое может подвергаться изменениям.

При любых возможных и экстренных обстоятельствах украинцам стоит немедленно обращаться в Посольство Украины в Индонезии.

Напомним, в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом. Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла.


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