Украинцам советуют воздержаться от туристических поездок в Индонезию

Сотрудники МИДа рекомендуют проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения восточной Явы, где сейчас активно извергается вулкан Мерапи. Украинским туристам также стоит внимательно следить за расписанием движения авиационного транспорта, которое может подвергаться изменениям.

При любых возможных и экстренных обстоятельствах украинцам стоит немедленно обращаться в Посольство Украины в Индонезии.

Напомним, в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом. Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла.