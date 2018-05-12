Швейцарский студент хотел повторить "теракт Брейвика"

В ходе обысков в доме студента было найдено около 20 пистолетов, три мачете, ножи и другие виды огнестрельного оружия. Руководство университета, где обучался парень. заявило, что молодой человек - блестящий студент, спортсмен, но имеет проблемы в семьи и личной жизни. Также в его комнате нашли литературу праворадикального характера.

Молодой человек признался, что он хотел превзойти печально известного норвежского террориста Андреаса Брейвика, который самолично застрелил более 75 человек на острове, на котором размещался детский лагерь. Преступник угрожал убить учащихся и сотрудников бизнес-школы в городе Беллинцон, где он учился на протяжении двух лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в школе города Палмдейл штата Калифорния неизвестный открыл огонь по школьникам.