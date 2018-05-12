20:00 12.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ готовится к кадровым перестановкам

Глава СБУ Василий Грицак утверждает, что с начала 2014 года личный состав его ведомства обновился на 20 процентов. Об этом он заявил на брифинге.

СБУ готовится к кадровым перестановкам

По его словам, на сегодняшний день для полноценной работы не хватает личного состава. После массовых люстраций из ведомтсва добровольно уволилось около 6,4 тыс. сотрудников. Начальник СБУ также сетует на недостаточное финансирование ведомства, ибо многое - транспорт, разведывательная апаратура и техника уже давно устарело. Большая часть выделяемых из государственного бюджета денег идет на поддержание работы Службы безопасности.

"Нам не хватает сегодня тех средств, которые выделяются государством", - подытожил Грицак

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Козловского с поста начальника Службы безопасности в Луганской области. 


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