Печально известный вирус Эбола вырвался за пределы Гвинеи

По его словам, в ближайшее время соседним в ДРК страна нужно быть готовыми к развитию любого сценария. ВОЗ уже направили в Конго новую экспериментальную вакцину для борьбы с заболеванием. Несмотря на карантинную изоляцию заболевших Эболой пациентов, 10 мая было зафиксировано первый в стране случай смерти от вируса.

Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Воздушно-капельным путём передача вируса не происходит.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола началась в Гвинее в декабре 2013 года. За это время жертвами геморрагической лихорадки стали 11,3 тысячи человек в трех странах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом 25 человек заболели острой кишечной инфекцией.