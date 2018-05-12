12:55 12.05.2018 | Общество | Новости
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Печально известный вирус Эбола вырвался за пределы Гвинеи

Вирус Эбола, зафиксированный  в Демократической Республике Конго несколько лет назад, начал распространяться по территории Центральной Африки. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама.

Печально известный вирус Эбола вырвался за пределы Гвинеи

По его словам, в ближайшее время соседним в ДРК страна нужно быть готовыми к развитию любого сценария. ВОЗ уже направили в Конго новую экспериментальную вакцину для борьбы с заболеванием. Несмотря на карантинную изоляцию заболевших Эболой пациентов, 10 мая было зафиксировано первый в стране случай смерти от вируса.

Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Воздушно-капельным путём передача вируса не происходит.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола началась в Гвинее в декабре 2013 года. За это время жертвами геморрагической лихорадки стали 11,3 тысячи человек в трех странах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом 25 человек заболели острой кишечной инфекцией.


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