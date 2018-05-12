Мэр Лондона планирует запретить рекламу фастфуда на транспорте

Об этом сообщает BBC.

Также Хан планирует запретить открывать новые заведения, которые продают пищу с собой, в радиусе 400 метров от школ.

Приблизительно 40% детей 10-11 лет, проживающих в Лондоне, страдают от лишнего веса. Примечательно, что чаще ожирение встречается у детей из бедных семей, чем у богатых.

По данным компании Transport for London, контролирующей общественный транспорт Лондона, реклама продуктов и напитков дала около 20 млн фунтов стерлингов или 27 млн долл прибыли в 2016-2017 финансовом году. Две трети прибыли пришло от рекламы товаров, содержащих высокий процент жиров, сахара и соли.

Всего в прошлом финансовом году TfL заработала 5,4 млрд фунтов, в основном благодаря продажи билетов на транспорт.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене.