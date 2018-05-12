Именем Трампа назовут центральную площадь в Тель-Авиве

Израильские власти признательны своим парнерам и союзникам за оказанное почтение Израилю, потому мною было принято решение назвать территорию вокруг американского консульства - "площадью Соединенных Штатов".

"Иерусалим отвечает Трампу любовью", - добавляет мэр. Напомним, что на следующей неделе в Восточном Иерусалиме, вокруг которого не утихают споры, Иванка Трамп и Джаред Кушнер присоединятся к сотням видных фигур и будут рукоплескать открытию американского посольства в столице Израиля.

В то же время, палестинские лидеры предупредили, что открытию посольства будут сопутствовать дальнейшие масштабные протесты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 июня проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын.