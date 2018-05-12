05:00 12.05.2018 | Общество | Новости
100193818:roman

Именем Трампа назовут центральную площадь в Тель-Авиве

В честь президента США Дональда Трампа в Иерусалиме планируют назвать площадь у входа в генеральной консульство в Тель-Авиве. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Нир Баркат.

Именем Трампа назовут центральную площадь в Тель-Авиве

Израильские власти признательны своим парнерам и союзникам за оказанное почтение Израилю, потому мною было принято решение назвать территорию вокруг американского консульства - "площадью Соединенных Штатов".  

"Иерусалим отвечает Трампу любовью", - добавляет мэр. Напомним, что на следующей неделе в Восточном Иерусалиме, вокруг которого не утихают споры, Иванка Трамп и Джаред Кушнер присоединятся к сотням видных фигур и будут рукоплескать открытию американского посольства в столице Израиля.

В то же время, палестинские лидеры предупредили, что открытию посольства будут сопутствовать дальнейшие масштабные протесты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 июня проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Таиланде в небо запустили огромного ракетного змея - ВИДЕО В Канаде прошел марш разноцветных тюльпанов - ФОТО ООН будут перенимать украинский опыт противодействия российским кибератакам В Украине появилась универсальная пилюля от рака
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив