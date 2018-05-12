10:17 12.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 800 спасателей будут обеспечивать безопасность футбольных фанатов во время финала ЛЧ

Украинские спасатели будут работать в усиленном режиме во время финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Более 800 спасателей будут обеспечивать безопасность футбольных фанатов во время финала ЛЧ

Так,  в период с 21 по 28 мая, украинская ГСЧС мобилизирует 800 спасателей и около 190 единиц техники. Спасатели и пожарные будут постоянно находится на определенном перечне объектов: НСК "Олимпийский", стадион "Динамо" Киев им. В.В.Лобановского, фан-зона "Городок чемпионив", и места сбора болельщиков - парк им. Т.Шевченко и площадь возле дворца "Украина".

Спасательные патрули будут задействованы для проведения мероприятий в местах массово скопления иностранных болельщиков и фанатов. Отдельно будут работать группы контроля за химической безопасностью на стадионах, будет осуществляться подразделениями радиационной и биологической защиты

Как сообщалось в "УРА-Информ", в УЕФА окончательно определились с кандидатурой на обслуживание финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 между "Реалом" и " Ливерпулем".


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