16:22 12.05.2018 | Общество | Новости
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Американские истребители перехватили российские бомбардировщики

Истребители США засекли движение российских военных бомбардировщиков в районе западного побережья Аляски. Об этом передает CNN.

Американские истребители перехватили российские бомбардировщики

Руководство воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о перехвате двух самолетов Tу-95, которые находились в опознавательной зоне противовоздушной досягаемости американских крылатых ракет. На уведомление с требованием объяснить свои действия экипаж вовремя не отреагировал. ВКО вынуждены были направить группу истребителей для перехвата пилотов.

После перехвата американские самолеты вывели Ту-95 за пределы досягаемости воздушных границ США и Канады. В Белом доме подтвердили информацию о том, что самолеты совершали тренировочный полет, частично задев американское воздушное пространство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские военно-воздушные силы провели бомбардировку сил боевиков террористической организации "Аш-Шабаб".


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