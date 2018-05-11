23:20 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появилась универсальная пилюля от рака

Министерство здравоохранения официально подтвердило выход на украинские рынки препарата "Космеген", который способен побороть рак. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В Украине появилась универсальная пилюля от рака

Руководству министерства лишь со второй попытки удалось проголосовать за регистрацию препарата, который с начала июня должен централизовано прибыть в большинство медучреждений Украины. Использование лекарства объяснялось отсутствием интереса производителей фармацевтики в выходе на украинский рынок подобного препарата.

Текст договора МЗ Украины от 11.05.2018 № 883 "О государственной регистрации лекарственного средства "КОСМЕГЕНЛИОВАК" уже опубликован на официальном сайте, где можно в деталях ознакомиться с составом препарата, позволяющего бороться с ранними стадиями раковых заболеваний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министерство здравоохранения Украины сберегло денежные средства на международных тендерах, благодаря чему совместно с Программой развития ООН закупит дополнительные лекарства для людей с гемофилией на 100 млн гривен.  


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