В США скончалась старейшая жительница

Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Как сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter, женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.

Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать, - написал губернатор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 апреля в Японии скончалась Наби Тадзима, которая считалась старейшим известным миру человеком. Женщина последние три года была практически прикована к постели, уход за ней совершали не только родственники и близкие, но и государственные служащие.