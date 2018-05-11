08:57 11.05.2018 | Общество | Новости
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В США скончалась старейшая жительница

В американском штате Пенсильвания в четверг вечером, 10 мая, скончалась самая старая гражданка Соединенных Штатов Америки.

В США скончалась старейшая жительница

Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Как сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter, женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.

Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать, - написал губернатор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 апреля в Японии скончалась Наби Тадзима, которая считалась старейшим известным миру человеком. Женщина последние три года была практически прикована к постели, уход за ней совершали не только родственники и близкие, но и государственные служащие.


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