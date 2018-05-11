В Ровенской области у местного жителя изъяли 25 килограммов янтаря

Солнечный камень различной фракции находился в доме у 29-летнего мужчины. Как сообщает в четверг, 10 мая, пресс-служба Национальной полиции области, полиция открыла по факту уголовное дело по статье Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливает все обстоятельства преступления.

Мужчине грозит наказание от ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Ровно сотрудники полиции задержали мужчину, который в сумке вез десять килограммов янтаря. Правоохранители изъяли солнечный камень, а мужчину задержали.